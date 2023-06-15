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Як довго люди із затоплених районів житимуть на привізній воді — Ляшко

15 Червня 2023, 11:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
затоплення

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна розповів, що вода в Дніпрі забруднена у 28 тис. разів понад норму, а люди в постраждалих від затоплення районах житимуть на привізній воді щонайменше три місяці.

– Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС ще тільки належить оцінити, але вони будуть величезні щодо і навколишнього середовища, і здоров’я людей, – констатував Віктор Ляшко.

Хороша новина в тому, що за словами міністра, жодного випадку холери поки що не зареєстровано. Хоча епідмоніторинг водойм і періодично показує холерні вібріони як пов’язані з підтопленням, так і не пов’язані.

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Однак, як зазначив міністр, спалах інфекційних захворювань може виникнути в будь-який момент, якщо хтось порушить санітарно-епідемічні норми.

– Вода в Дніпрі у 28 тис. разів перевищує певні показники. Тому заборонено купання, лов риби, не можна пити цю воду, поїти худобу. Коли людина буде купатися в такій воді, потенційно може виникнути захворювання, – пояснив Ляшко.

За його словами, очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах.

Щодо ризику спалаху сибірської виразки, то міністр оцінив його як досить низький, якщо спори, змиті водою, поступово йтимуть у море. Але прогноз буде іншим, якщо люди почнуть поїти цією водою тварин.

– Робимо все можливе, щоб забезпечити людей питною водою. Вода відступає. Штаб ліквідації наслідків вибуху Каховської ГЕС розробив алгоритм, як люди будуть повертатися, – розповів Ляшко.

За словами міністра, постраждалі від затоплення райони житимуть на привізній воді не менше ніж три місяці.

Джерело
BBC Україна
Теги
Віктор Ляшко Дамба Каховська ГЕС питна вода хвороби
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