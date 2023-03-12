Депрессия поражает миллионы британцев каждый год — и на протяжении всей их жизни.

Каждую неделю в одной только Англии ему диагностируют троих из десяти человек. Но неправильные представления об этом состоянии по-прежнему широко распространены.

Джули Смит, психолог из Хэмпшира, рассказала о трех вещах, которые люди склонны неправильно понимать в отношении изнурительного состояния и назвала основные симптомы.

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Депрессия — это не только плохое настроение

Некоторые распространенные симптомы психического расстройства включают чувство подавленности. Многие считают его депрессией.

— Но это не всегда так, — говорит Джули. — Во время депрессии обычно возникает сильное беспокойство, возбуждение и проблемы с едой и сном.

Фактически, около восьми из 100 человек в Англии еженедельно получают диагноз смешанной тревоги и депрессии.

Депрессия может быть физической

— Депрессия бывает не только психологической, но и физической, — объяснила психолог. — Иногда первое, что можно заметить — это недостаток энергии.

Человек также может испытывать боль, которая, как кажется не имеет четкой причины:

мышечные боли и боли в суставах

боль в спине

головные боли

боль в груди.

По данным NHS, могут возникнуть такие симптомы:

замедленность в движениях

изменения аппетита или веса (обычно снижается, но иногда увеличивается)

запор

необъяснимые боли

недостаток энергии

низкое половое влечение (потеря либидо)

изменения в вашем менструальном цикле

нарушенный сон — например, трудно заснуть ночью или проснуться очень рано утром.

Депрессия — не грусть

— Депрессия и печаль — это не одно и то же, — подчеркнула Джули. — Грусть — это лишь один из многих симптомов депрессии».

Чувствовать грусть — это нормально, и обычно она может пройти в одно мгновение, а вот депрессия может быть долгосрочной.

Если грусть не проходит и мешает жить, это может быть признаком депрессии.

Общие симптомы депрессии включают: