Депрессия поражает миллионы британцев каждый год — и на протяжении всей их жизни.
Каждую неделю в одной только Англии ему диагностируют троих из десяти человек. Но неправильные представления об этом состоянии по-прежнему широко распространены.
Джули Смит, психолог из Хэмпшира, рассказала о трех вещах, которые люди склонны неправильно понимать в отношении изнурительного состояния и назвала основные симптомы.
Депрессия — это не только плохое настроение
Некоторые распространенные симптомы психического расстройства включают чувство подавленности. Многие считают его депрессией.
— Но это не всегда так, — говорит Джули. — Во время депрессии обычно возникает сильное беспокойство, возбуждение и проблемы с едой и сном.
Фактически, около восьми из 100 человек в Англии еженедельно получают диагноз смешанной тревоги и депрессии.
Депрессия может быть физической
— Депрессия бывает не только психологической, но и физической, — объяснила психолог. — Иногда первое, что можно заметить — это недостаток энергии.
Человек также может испытывать боль, которая, как кажется не имеет четкой причины:
- мышечные боли и боли в суставах
- боль в спине
- головные боли
- боль в груди.
По данным NHS, могут возникнуть такие симптомы:
- замедленность в движениях
- изменения аппетита или веса (обычно снижается, но иногда увеличивается)
- запор
- необъяснимые боли
- недостаток энергии
- низкое половое влечение (потеря либидо)
- изменения в вашем менструальном цикле
- нарушенный сон — например, трудно заснуть ночью или проснуться очень рано утром.
Депрессия — не грусть
— Депрессия и печаль — это не одно и то же, — подчеркнула Джули. — Грусть — это лишь один из многих симптомов депрессии».
Чувствовать грусть — это нормально, и обычно она может пройти в одно мгновение, а вот депрессия может быть долгосрочной.
Если грусть не проходит и мешает жить, это может быть признаком депрессии.
Общие симптомы депрессии включают:
- подавленность, слезливость
- беспокойство, взволнованность или раздражительность
- ощущение вины, бесполезность и самоунижение
- пустота и онемение
- изолированность и нежелание общаться с другими людьми
- отсутствие удовольствия от жизни или от вещей, которые обычно нравятся
- ощущение нереальности
- отсутствие уверенности в себе и чувства собственного достоинства
- безнадежность и отчаяние.