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Как распознать депрессию: основные симптомы

12 марта 2023, 12:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
депресія
Источник: Depositphotos

Депрессия поражает миллионы британцев каждый год — и на протяжении всей их жизни.

Каждую неделю в одной только Англии ему диагностируют троих из десяти человек. Но неправильные представления об этом состоянии по-прежнему широко распространены.

Джули Смит, психолог из Хэмпшира, рассказала о трех вещах, которые люди склонны неправильно понимать в отношении изнурительного состояния и назвала основные симптомы.

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Депрессия — это не только плохое настроение

Некоторые распространенные симптомы психического расстройства включают чувство подавленности. Многие считают его депрессией.

 — Но это не всегда так, — говорит Джули. — Во время депрессии обычно возникает сильное беспокойство, возбуждение и проблемы с едой и сном.

Фактически, около восьми из 100 человек в Англии еженедельно получают диагноз смешанной тревоги и депрессии.

Депрессия может быть физической

— Депрессия бывает не только психологической, но и физической, — объяснила психолог. — Иногда первое, что можно заметить — это недостаток энергии.

Человек также может испытывать боль, которая, как кажется не имеет четкой причины:

  • мышечные боли и боли в суставах
  • боль в спине
  • головные боли
  • боль в груди.

По данным NHS, могут возникнуть такие симптомы:

  • замедленность в движениях
  • изменения аппетита или веса (обычно снижается, но иногда увеличивается)
  • запор
  • необъяснимые боли
  • недостаток энергии
  • низкое половое влечение (потеря либидо)
  • изменения в вашем менструальном цикле
  • нарушенный сон — например, трудно заснуть ночью или проснуться очень рано утром.

Депрессия — не грусть

— Депрессия и печаль — это не одно и то же, — подчеркнула Джули. — Грусть — это лишь один из многих симптомов депрессии».

Чувствовать грусть — это нормально, и обычно она может пройти в одно мгновение, а вот депрессия может быть долгосрочной.

Если грусть не проходит и мешает жить, это может быть признаком депрессии.

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Общие симптомы депрессии включают:

  • подавленность, слезливость
  • беспокойство, взволнованность или раздражительность
  • ощущение вины, бесполезность и самоунижение
  • пустота и онемение
  • изолированность и нежелание общаться с другими людьми
  • отсутствие удовольствия от жизни или от вещей, которые обычно нравятся
  • ощущение нереальности
  • отсутствие уверенности в себе и чувства собственного достоинства
  • безнадежность и отчаяние.

Источник
The Sun
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Депрессия
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