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Як розпізнати депресію: основні симптоми

12 Березня 2023, 12:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
депресія
Джерело: Depositphotos

Депресія вражає мільйони британців щороку і протягом усього їхнього життя.

Щотижня в одній лише Англії її діагностують у трьох із десяти осіб. Але неправильні уявлення про цей стан, як і раніше, широко поширені.

Джулі Сміт, психолог з Хемпшира, розповіла про три речі, які люди схильні неправильно розуміти щодо виснажливого стану та назвала основні симптоми депресії.

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Депресія — це не лише поганий настрій

Деякі найпоширеніші симптоми психічного розладу включають почуття пригніченості. Багато хто вважає його депресією.

– Але це не завжди так, – каже Джулі. – Під час депресії зазвичай виникає сильне занепокоєння, збудження, проблеми з їжею та сном.

Фактично близько восьми зі 100 осіб в Англії щотижня отримують діагноз змішаної тривоги і депресії.

Депресія може бути фізичною

– Депресія буває не лише психологічною, а й фізичною, – пояснила психолог. – Іноді перше, що можна помітити – це нестача енергії.

Людина також може відчувати біль, який, як здається, не має чіткої причини:

  • м’язові болі та болі в суглобах
  • біль у спині
  • головні болі
  • біль у грудях.

За даними NHS, можуть виникнути такі симптоми:

  • сповільненість у рухах
  • зміни апетиту чи ваги (зазвичай знижується, але іноді збільшується)
  • запор
  • незрозумілі болі
  • нестача енергії
  • низький статевий потяг (втрата лібідо)
  • зміни у вашому менструальному циклі
  • порушений сон – наприклад, важко заснути вночі або прокинутися дуже рано вранці.

Депресія – не сум

– Депресія і сум – це не одне й те саме, – підкреслила Джулі. – Сум — це лише один із багатьох симптомів депресії.

Відчувати сум — це нормально, і зазвичай він може пройти в одну мить, а ось депресія може бути довгостроковою.

Якщо сум не минає і заважає жити, це може бути ознакою депресії.

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Загальні симптоми депресії включають:

  • пригніченість, сльозливість
  • занепокоєння, схвильованість чи дратівливість
  • відчуття провини, непотрібність та самоприниження
  • порожнеча та оніміння
  • ізольованість та небажання спілкуватися з іншими людьми
  • відсутність задоволення від життя або від речей, які зазвичай подобаються
  • відчуття нереальності
  • відсутність впевненості в собі та почуття власної гідності
  • безнадійність та розпач.

Джерело
The Sun
Теги
Депресія
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