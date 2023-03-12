Депресія вражає мільйони британців щороку і протягом усього їхнього життя.
Щотижня в одній лише Англії її діагностують у трьох із десяти осіб. Але неправильні уявлення про цей стан, як і раніше, широко поширені.
Джулі Сміт, психолог з Хемпшира, розповіла про три речі, які люди схильні неправильно розуміти щодо виснажливого стану та назвала основні симптоми депресії.
Депресія — це не лише поганий настрій
Деякі найпоширеніші симптоми психічного розладу включають почуття пригніченості. Багато хто вважає його депресією.
– Але це не завжди так, – каже Джулі. – Під час депресії зазвичай виникає сильне занепокоєння, збудження, проблеми з їжею та сном.
Фактично близько восьми зі 100 осіб в Англії щотижня отримують діагноз змішаної тривоги і депресії.
Депресія може бути фізичною
– Депресія буває не лише психологічною, а й фізичною, – пояснила психолог. – Іноді перше, що можна помітити – це нестача енергії.
Людина також може відчувати біль, який, як здається, не має чіткої причини:
- м’язові болі та болі в суглобах
- біль у спині
- головні болі
- біль у грудях.
За даними NHS, можуть виникнути такі симптоми:
- сповільненість у рухах
- зміни апетиту чи ваги (зазвичай знижується, але іноді збільшується)
- запор
- незрозумілі болі
- нестача енергії
- низький статевий потяг (втрата лібідо)
- зміни у вашому менструальному циклі
- порушений сон – наприклад, важко заснути вночі або прокинутися дуже рано вранці.
Депресія – не сум
– Депресія і сум – це не одне й те саме, – підкреслила Джулі. – Сум — це лише один із багатьох симптомів депресії.
Відчувати сум — це нормально, і зазвичай він може пройти в одну мить, а ось депресія може бути довгостроковою.
Якщо сум не минає і заважає жити, це може бути ознакою депресії.
Загальні симптоми депресії включають:
- пригніченість, сльозливість
- занепокоєння, схвильованість чи дратівливість
- відчуття провини, непотрібність та самоприниження
- порожнеча та оніміння
- ізольованість та небажання спілкуватися з іншими людьми
- відсутність задоволення від життя або від речей, які зазвичай подобаються
- відчуття нереальності
- відсутність впевненості в собі та почуття власної гідності
- безнадійність та розпач.