Депресія вражає мільйони британців щороку і протягом усього їхнього життя.

Щотижня в одній лише Англії її діагностують у трьох із десяти осіб. Але неправильні уявлення про цей стан, як і раніше, широко поширені.

Джулі Сміт, психолог з Хемпшира, розповіла про три речі, які люди схильні неправильно розуміти щодо виснажливого стану та назвала основні симптоми депресії.

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Депресія — це не лише поганий настрій

Деякі найпоширеніші симптоми психічного розладу включають почуття пригніченості. Багато хто вважає його депресією.

– Але це не завжди так, – каже Джулі. – Під час депресії зазвичай виникає сильне занепокоєння, збудження, проблеми з їжею та сном.

Фактично близько восьми зі 100 осіб в Англії щотижня отримують діагноз змішаної тривоги і депресії.

Депресія може бути фізичною

– Депресія буває не лише психологічною, а й фізичною, – пояснила психолог. – Іноді перше, що можна помітити – це нестача енергії.

Людина також може відчувати біль, який, як здається, не має чіткої причини:

м’язові болі та болі в суглобах

біль у спині

головні болі

біль у грудях.

За даними NHS, можуть виникнути такі симптоми:

сповільненість у рухах

зміни апетиту чи ваги (зазвичай знижується, але іноді збільшується)

запор

незрозумілі болі

нестача енергії

низький статевий потяг (втрата лібідо)

зміни у вашому менструальному циклі

порушений сон – наприклад, важко заснути вночі або прокинутися дуже рано вранці.

Депресія – не сум

– Депресія і сум – це не одне й те саме, – підкреслила Джулі. – Сум — це лише один із багатьох симптомів депресії.

Відчувати сум — це нормально, і зазвичай він може пройти в одну мить, а ось депресія може бути довгостроковою.

Якщо сум не минає і заважає жити, це може бути ознакою депресії.

Загальні симптоми депресії включають: