В Японии одобрили еще один препарат для лечения легких форм коронавируса, до этого в стране для борьбы с Covid-19 уже утвердили коктейль из антител.

Решение приняло Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Речь идет о препарате сотровимаб. Его производитель — британская компания GlaxoSmithKline.

Эксперты Японии подтвердили эффективность и безопасность этого лекарства. Они считают, что препарат способен ослаблять коронавирус.

Пациентам с легкими и умеренными симптомами его вводят внутривенно.

В то же время для лечения тяжелых больных, нуждающихся в кислороде, он не будет использоваться.

Япония — не единственная страна, которая одобрила сотровимаб. Его утвердило для экстренного применения Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Разработка лекарств против коронавируса до сих пор остается актуальным вопросом для ученых со всего мира. Медики уже наработали алгоритмы оказания помощи пациентам с разным течением заболевания, однако уровень смертности остается довольно высоким.

Источник: NHK