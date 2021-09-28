У Японії схвалили ще один препарат для лікування легких форм коронавірусу, до цього у країні для борьби з Covid-19 уже затвердили коктейль із антитіл.

Рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення країни.

Йдеться про препарат сотровімаб. Його виробник – британська компанія GlaxoSmithKline.

Експерти Японії підтвердили ефективність та безпеку цих ліків. Вони вважають, що препарат здатен послаблювати коронавірус.

Пацієнтам з легкими та помірними симптомами його вводять внутрішньовенно.

Водночас для лікування тяжких хворих, які потребують кисню, він не буде використовуватися.

Японія – не єдина країна, яка схвалила сотровімаб. Його затвердило для екстреного застосування Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США.

Розробка ліків проти коронавірусу і досі залишається актуальним питанням для науковців з усього світу. Медики уже напрацювали алгоритми надання допомоги пацієнтам з різним перебігом захворювання, однак рівень смертності залишається досить високим.

Джерело: NHK