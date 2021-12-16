Прислушавшись к рекомендациям своего министерства здравоохранения власти Японии сделали окончательный выбор вакцин от коронавирусной инфекции для проведения бустерных прививок населению. Этим препаратом стала вакцина Moderna.

Вакцинация дополнительными, третьими, дозами началась в Стране Восходящего Солнца в начале декабря. И касается она граждан старше 18 лет.

Отметим, что ранее для бустера здесь применялась вакцина Pfizer, которой дополнительно было привито свыше 70 тыс. человек.

На сегодняшний день в Японии полностью вакцинировано почти 80% населения. Это самый высокий показатель среди стран G7.

Также стало известно, что запрос на разрешение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.