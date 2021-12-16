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Япония заменила Covid-вакцину для проведения бустерных прививок

16 декабря 2021, 10:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Прислушавшись к рекомендациям своего министерства здравоохранения власти Японии сделали окончательный выбор вакцин от коронавирусной инфекции для проведения бустерных прививок населению. Этим препаратом стала вакцина Moderna.

Вакцинация дополнительными, третьими, дозами началась в Стране Восходящего Солнца в начале декабря. И касается она граждан старше 18 лет.

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Отметим, что ранее для бустера здесь применялась вакцина Pfizer, которой дополнительно было привито свыше 70 тыс. человек.

На сегодняшний день в Японии полностью вакцинировано почти 80% населения. Это самый высокий показатель среди стран G7.

Также стало известно, что запрос на разрешение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

Источник
Интерфакс
Теги
Вакцина Moderna от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Япония
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