Дослухавшись до рекомендацій свого Міністерства охорони здоров’я, влада Японії зробила остаточний вибір вакцин від коронавірусної інфекції для проведення бустерних щеплень населенню. Цим препаратом стала вакцина Moderna.

Вакцинація додатковими, третіми, дозами почалася в Країні Висхідного Сонця на початку грудня. І стосується вона громадян старше 18 років.

Зазначимо, що раніше для бустера тут застосовувалася вакцина Pfizer, якою додатково було щеплено понад 70 тис. осіб.

На сьогодні в Японії повністю вакциновано майже 80% населення. Це найвищий показник серед країн G7.

Також стало відомо, що запит на дозвіл до застосування в Японії розробленої нею вакцини від коронавірусу Novavax подала компанія Takeda Pharmaceutical Co Ltd.