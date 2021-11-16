Исследователи из Великобритании и Германии разработали экспериментальную вакцину от болезни Альцгеймера. Препарат успешно испытан на грызунах.

Результаты исследований опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry.

Препарат учит иммунитет вырабатывать антитела к токсичной форме бета-амилоида — вредного белка, который, как предполагают специалисты, лежит в основе возникновения заболевания.

В ходе исследований были использованы методы визуализации, подобные тем, которые применяются для диагностики болезни Альцгеймера. Оказалось, что вакцина помогает восстановить функцию нейронов.

Исследованием доказано, что препарат помогает повысить метаболизм глюкозы в мозге, восстановить утраченную память и даже уменьшить образование амилоидных бета-бляшек, вызывающих прогрессирование болезни.

— Это делает препарат действительно потенциальным средством лечения болезни. Пока результаты очень увлекательны и свидетельствуют о научном опыте команды. Если лечение окажется успешным, оно может изменить жизнь многих пациентов, — заявила доктор Прити Бакрания из благотворительной организации медицинских исследований LifeArc.

Новая вакцина, по ее словам, отличается от предыдущих, протестированных во время клинических испытаний, поскольку нацелена на другую форму белка.

Клинические испытания этой вакцины на людях ожидаются в ближайшее время. Ученые надеются на подтверждение эффективности их разработки, в результате чего появятся первые действенные методы торможения и профилактики болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — распространенная форма деменции (ухудшение когнитивных функций из-за поражения мозга), с которой сталкиваются люди после 65 лет. На ранних стадиях заболевания значительно ухудшается кратковременная память. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, нарушается речь и когнитивные функции, человек теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой.

Ученые исследовали, что болезнь Альцгеймера развивается тогда, когда бета-амилоид накапливается в головном мозге, создает сходство бляшек и вступает в контакт с уникальными белками на поверхности мозга. Это приводит к массовой гибели клеток.

Ухудшение памяти может стать первым признаком проявления заболевания Альцгеймера. Память действительно начинает ухудшаться из-за отмирания клеток головного мозга. Именно этот патологический процесс лежит в основе болезни, истинные причины возникновения которой учеными так до конца и не выяснены.

Источник: hromadske.ua