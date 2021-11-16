Дослідники з Великої Британії та Німеччини розробили експериментальну вакцину від хвороби Альцгеймера. Препарат успішно протестований на гризунах.

Він вчить імунітет виробляти антитіла до токсичної форми бета-амілоїду — шкідливого білка, який, як припускають фахівці, лежить в основі виникнення захворювання.

Під час досліджень були використані методи візуалізації, подібні до тих, що застосовуються для діагностики хвороби Альцгеймера. Виявилося, що вакцина допомагає відновити функцію нейронів.

Дослідженням доведено, що препарат допомагає підвищити метаболізм глюкози в мозку, відновити втрачену пам’ять і навіть зменшити утворення амілоїдних бета-бляшок, які викликають прогресування хвороби.

– Це робить препарат дійсно потенційним засобом лікування хвороби. Поки що результати дуже захопливі та свідчать про науковий досвід команди. Якщо лікування виявиться успішним, воно може змінити життя багатьох пацієнтів, — заявила лікарка Пріті Бакранія з благодійної організації медичних досліджень LifeArc.

Нова вакцина, за її словами, відрізняється від попередніх , що були протестовані під час клінічних випробувань, оскільки націлена на іншу форму білка.

Клінічні випробування цієї вакцини на людях очікуються найближчим часом. Учені сподіваються, на підтвердження ефективності їхньої розробки, унаслідок чого з’являться перші дієві методи гальмування та профілактики хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера —поширена форма деменції (погіршення когнітивних функцій через ураження мозку), з якою стикаються люди після 65 років. На ранніх стадіях захворювання значно погіршується короткочасна пам’ять. З розвитком хвороби відбувається втрата довготривалої пам’яті, порушується мова і когнітивні функції, людина втрачає здатність орієнтуватися в обстановці і доглядати за собою.

Вчені дослідили, що хвороба Альцгеймера розвивається тоді, коли бета-амілоїд накопичується в головному мозку, створює подібність бляшок і вступає в контакт із унікальними білками на поверхні мозку. Це призводить до масової загибелі клітин мозку.

Погіршення пам’яті може стати першою ознакою прояву хвороби Альцгеймера. Пам’ять дійсно починає гіршати через відмирання клітин головного мозку. Саме цей патологічний процес лежить в основі хвороби, справжні причини виникнення якої вченими так до кінця і не з’ясовані.

Джерело: hromadske.ua