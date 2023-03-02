30-летний боливиец Джонатан Акоста заблудился во время охоты со своими друзьями. В итоге ему пришлось выживать в джунглях Амазонии в течение 31 дня.

Мужчина рассказал, что он пил дождевую воду, которую собирал в ботинки, ел червей и других насекомых, дикие фрукты, похожие на папайю, которые местные жители называют гаргатеа, укрывался от ягуаров.

Джонатан не имел при себе ни мачете, ни фонарика. Последний патрон он использовал, чтобы отпугнуть группу пекари – свиновидных млекопитающих, обитающих в тропических лесах Южной Америки.

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Акосту нашла группа местных жителей через месяц после его исчезновения.

– Это невероятно, я не могу поверить, что люди так долго продолжали поиски. Я очень благодарю Бога за то, что он дал мне новую жизнь, – сказал он со слезами.

Когда мужчину нашли, у него был вывих голеностопного сустава и обезвоживание. Он похудел на 17 кг, но мог самостоятельно идти, хоть и хромал.

Через 31 день он заметил поисковую группу примерно в 300 метрах от себя и поковылял к ним через колючие кусты, крича, чтобы привлечь к себе внимание.

Родные Джонатана рассказали, что после тяжелых испытаний он решил навсегда бросить охоту и собирается заниматься музыкой, чтобы прославлять Бога.

Тем временем полиция заявила, что допросит четырех друзей уцелевшего, чтобы понять, как он потерялся.