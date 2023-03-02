30-річний болівієць Джонатан Акоста заблукав під час полювання зі своїми друзями. Йому довелося виживати в джунглях Амазонії протягом 31 дня.

Чоловік розповів, що він пив дощову воду, яку збирав у черевики, їв черв’яків та інших комах, дикі фрукти, схожі на папайю, які місцеві жителі називають гаргатеа, ховався від ягуарів.

Джонатан не мав при собі ані мачете, ані ліхтарика. Останній патрон він використав, щоб відлякати групу пекарі – свиноподібних ссавців, які мешкають в тропічних лісах Південної Америки.

Зараз дивляться

Акосту знайшла група місцевих жителів через місяць після його зникнення.

– Це неймовірно. Я не можу повірити, що люди так довго продовжували пошуки. Я дуже дякую Богові за те, що він дав мені нове життя, – сказав він зі сльозами.

Коли чоловіка знайшли, у нього був вивих гомілковостопного суглоба і зневоднення. Він схуд на 17 кг, але міг самостійно іти, хоч і кульгав.

Через 31 день він помітив пошукову групу приблизно в 300 метрах від себе, тож посунув до них через колючі кущі та кричав, щоб привернути до себе увагу.

Рідні Джонатана розповіли, що після важких випробувань він вирішив назавжди кинути полювання і збирається займатися музикою, щоб прославляти Бога.

Тим часом поліція заявила, що допитає чотирьох друзів уцілілого, щоби з’ясувати, як він загубився.