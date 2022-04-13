Медики Київської багатопрофільної клініки Феофанія провели унікальну операцію з вилучення кулі з серця, яке продовжувало битися. Хірургічне втручання врятувало життя 20-річному воїну ЗСУ Володимиру Гордієнку.

Повідомляється, що на момент початку операції лікарі мали кілька запасних планів хірургічного лікування. Але все пройшло настільки благополучно, що Володимир вже наступного дня зміг встати на ноги.

– Кілька днів навіть не вірив, що живий, – зізнався він і розповів журналістам свою неймовірну історію.

З’ясувалося, що воювати з російським агресором він пішов з перших днів війни. Але 3 березня в одному з сіл Київщини разом з кількома побратимами потрапив у полон.

Спочатку наших хлопців допитували дев’ять годин поспіль. Потім наказали сідати в машину і їхати. Як тільки автомобіль рушив з місця, його почали поливати автоматною чергою.

Володимиру вдалося відповзти від зрешеченої машини на кілька метрів, коли її розстріляли з гранатомета.

Потім були довгі дві доби, коли хлопець з кулею в серце йшов лісом у напрямку Житомирської області. Вже звідти пораненого воїна доставили в клініку Феофанія.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ Володимир Гордієнко отримав проникаюче поранення грудної клітини: куля застрягла в задній стінці серця. Операція була проведена на відкритому серці.