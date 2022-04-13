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Шел двое суток с пулей в сердце: воину ВСУ удалось выжить после того, как его расстреляли солдаты РФ

13 апреля 2022, 16:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Шел двое суток с пулей в сердце: воину ВСУ удалось выжить после того, как его расстреляли солдаты РФ
Источник: Depositphotos

Медики киевской многопрофильной клиники Феофания провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца, которое продолжало биться. Хирургическое вмешательство спасло жизнь 20-летнему воину ВСУ Владимиру Гордиенко.

Сообщается, что на момент начала операции врачи имели несколько запасных планов хирургического лечения. Но все прошло настолько благополучно, что Владимир уже на следующий день смог встать на ноги.

— Несколько дней даже не верил, что живой, – признался он и рассказал журналистам свою невероятную историю.

Выяснилось, что воевать с российским агрессором он пошел с первых дней войны. Но 3 марта в одном из сел Киевщины вместе с несколькими побратимами попал в плен.

Сначала наших ребят допрашивали девять часов подряд. Потом приказали садиться в машину и уезжать. Как только автомобиль тронулся с места, его начали поливать автоматной очередью.

Владимиру удалось отползти от изрешеченной машины на несколько метров, когда ее расстреляли из гранатомета.

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Потом были долгие двое суток, когда парень с пулей в сердце шел по лесу в направлении Житомирской области. Уже оттуда раненого воина доставили в клинику Феофания.

Напомним, что военнослужащий ВСУ Владимир Гордиенко получил проникающее ранение грудной клетки: пуля застряла в задней стенке сердца. Операция была проведена на открытом сердце.

Источник
УНИАН
Теги
Війна в Україні , Медики , Операция , Серце
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