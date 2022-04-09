9 Квітня 2022, 20:27 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

У Київському госпіталі Феофанія білоруський лікар Максим Павловський спільно білоруськими та українськими медиками провів найскладнішу операцію з порятунку життя солдатові. Військовослужбовець ЗСУ отримав проникне поранення грудної клітки: куля застрягла у задній стінці серця. Найскладніша операція була проведена на відкритому серці. Кулю, що застрягла в задній стінці серця, хірурги витягли, рану зашили, а військовослужбовець, який постраждав, вже рветься знову захищати Батьківщину. Джерело: Максим Павловський

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