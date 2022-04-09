Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини

Витяг кулю з серця і врятував життя нашому бійцю: білоруський хірург зробив операцію

9 Квітня 2022, 20:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

У Київському госпіталі Феофанія білоруський лікар Максим Павловський спільно білоруськими та українськими медиками провів найскладнішу операцію з порятунку життя солдатові.

Військовослужбовець ЗСУ отримав проникне поранення грудної клітки: куля застрягла у задній стінці серця.

Найскладніша операція була проведена на відкритому серці.

Кулю, що застрягла в задній стінці серця, хірурги витягли, рану  зашили, а військовослужбовець, який постраждав, вже рветься знову захищати Батьківщину.

Джерело: Максим Павловський

Теги
Медицина в Україні , Операція , Серце
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь