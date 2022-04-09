У Київському госпіталі Феофанія білоруський лікар Максим Павловський спільно білоруськими та українськими медиками провів найскладнішу операцію з порятунку життя солдатові.
Військовослужбовець ЗСУ отримав проникне поранення грудної клітки: куля застрягла у задній стінці серця.
Найскладніша операція була проведена на відкритому серці.
Кулю, що застрягла в задній стінці серця, хірурги витягли, рану зашили, а військовослужбовець, який постраждав, вже рветься знову захищати Батьківщину.
Джерело: Максим Павловський