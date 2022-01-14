В Китае мужчина пожертвовал трансплантологам органы своей 9-летней дочери, которая умерла от травмы.

Девочка Тонгтонг умерла еще в октябре 2021 года. Ее случайно сбил с ног одноклассник в коридоре начальной школы в городском округе Циньчжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Когда ученики выбегали из класса перед уроком физкультуры, ребенок ударился головой об стену и потерял сознание.

По словам классного руководителя девочки, она вскоре пришла в себя, ей дали воды с сахаром. Тонгтонг сказала, что чувствует себя лучше и не обижается на одноклассника. После этого она пошла на урок.

Отец ребенка Хуан Цинь узнал об инциденте только через несколько часов, когда ему позвонил учитель, чтобы сообщить о травме дочери.

— Она сказала мне, что забыла пообедать в полдень. Это последнее предложение, которое она мне оставила. Я был в отчаянии. Я кричал на учителей, обвиняя их в том, что они не заметили проблему раньше, — говорит Хуан Цинь.

По его словам, над ухом дочери появилась шишка размером с яйцо. Медики сказали, что не могут провести операцию. Через девять дней девочка скончалась от повреждения головного мозга.

Мужчина решил пожертвовать семь органов своей дочери, среди которых роговица, сердце и почки. Он заверил, что испытывает облегчение от того, что Тонгтонг помогла другим людям и спасла их жизнь.

— Когда я подписывал документ о пожертвовании органов, я плакал, мои руки дрожали. Образы моего ребенка, такие живые и милые, появлялись передо мной. Я просто хочу, чтобы сердце моей дочери продолжало биться. Верю, что моя дочь поддержала бы мое решение, — добавил мужчина.

В то же время представители учебного заведения извинились перед ним и пообещали усилить управление безопасностью.

Источник: South China Morning Post