В индийской провинции Уттар-Прадеш врачи осуществили операцию 6-летней девочке, родившейся с хоботом вместо носа.

В результате после операции у ребенка два носы. Специалисты рекомендовали родителям подождать со следующими оперативными вмешательствами. Но по мере взросления девочке понадобится ряд пластических операций.

Сейчас родители собирают средства на будущие процедуры, чтобы девочка имела обычную внешность. Ведь сами они не смогут покрыть стоимость лечения ребенка.

6-летняя девочка — четвертый ребенок в своей семье. Врожденная патология сначала пугала людей, но впоследствии ее стали называть воплощением на земле Бога Ганеши, который имеет лицо слона. Местные жители дали ей имя — Лакшми, что означает богиня богатства и процветания.

По словам родителей ребенка, на праздники люди приходят к ней со всей округи и несут угощения, подарки для Лакшми. Они просят ее благословения, ведь верят, что она — проявление Ганеши. Это Бог удачи и мудрости в индуизме.

Girl born with ‘two noses and trunk’ became celebrity and was revered as a godhttps://t.co/Kx2OXmgdU6 pic.twitter.com/k65vgbciKr

— Daily Star (@dailystar) September 18, 2021