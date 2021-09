В Індійській провінції Уттар-Прадеш лікарі здійснили операцію 6-річній дівчинці, яка народилася з хоботом замість носа.

В результаті після операції у дитини два носи. Спеціалісти рекомендували батькам зачекати з наступними оперативними втручаннями. Але у міру дорослішання дівчинці знадобиться низка пластичних операцій.

Нині батьки збирають кошти на майбутні процедури, щоб дівчинка мала звичайну зовнішність. Адже самі вони не зможуть покрити вартість лікування дитини.

6-річна дівчинка – четверта дитина у своїй родині. Вроджена патологія спочатку лякала людей, але згодом її почали називати втіленням на землі Бога добробуту і мудрості Ґанеші, який має обличчя слона. Місцеві жителі дали їй ім’я – Лакшмі, що означає богиня багатства і процвітання.

За словами батьків дитини, на свята люди приходять до неї з усієї округи та несуть частування, подарунки для Лакшмі. Вони просять її благословення, адже вірять, що вона – прояв Ґанеші. Це Бог удачі та мудрості в індуїзмі.

