Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

С 4 до 9 месяцев: правительство продлило срок действия вакцинальной тысячи

9 февраля 2022, 13:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

Правительство Украины приняло решение о продлении срока действия вакцинальной тысячи с ранее оговоренных 4 месяцев до 9.

Таким образом на заседании Кабмина был согласован ряд решений, касающихся расходования средств, полученных за полный курс иммунизации от коронавирусной инфекции.

А именно:

  • предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации
  • увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета
  • предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Напомним, что В Украине вакцинация от коронавируса входит как отдельная составляющая в Программу медицинских гарантий 2022 года. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против Covid-19 бесплатно.

Источник
Кабмин
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , уряд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь