Правительство Украины приняло решение о продлении срока действия вакцинальной тысячи с ранее оговоренных 4 месяцев до 9.

Таким образом на заседании Кабмина был согласован ряд решений, касающихся расходования средств, полученных за полный курс иммунизации от коронавирусной инфекции.

А именно:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Напомним, что В Украине вакцинация от коронавируса входит как отдельная составляющая в Программу медицинских гарантий 2022 года. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против Covid-19 бесплатно.