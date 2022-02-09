В Украине вакцинация от коронавируса входит как отдельная составляющая в Программу медицинских гарантий 2022 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против Covid-19 бесплатно.

Национальная служба здоровья Украины продолжает заключать с поставщиками медицинских услуг договор по направлению вакцинации от коронавируса и оплачивает заведениям оказанную пациенту услугу по вакцинации:

35 грн — за первую дозу вакцины от Covid-19;

84 грн — за вторую дозу;

60 грн — за третью дозу вакцины.

В услугу, помимо вакцинации, входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента для возможности в дальнейшем сгенерировать сертификат в приложении Дія, а также выдача Covid-сертификата.

Сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации может каждый, кто имеет смартфон или компьютер. Для этого необязательно идти к своему семейному врачу.

Как должна проходить прививка от Covid-19

В Минздраве напомнили, что для начала медицинские работники информируют человека о процедуре вакцинации и получают информированное согласие — документ, который каждый подписывает перед прививкой.

Далее медицинский работник должен опросить человека, чтобы выявить противопоказания, выяснить склонность к аллергиям. После этого — рассказывает о дальнейших действиях и возможных побочных реакциях. Затем — сама медицинская манипуляция (укол в предплечье).

В течение 30 минут после прививки человек должен оставаться под наблюдением, чтобы медики могли зафиксировать неблагоприятные события после иммунизации, в случае их выявления, и оказать необходимую помощь. Факт вакцинации регистрируют в электронной медицинской карточке пациента.