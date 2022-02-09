За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 72 тыс. человек. Из которых почти 20 тыс. — бустерной дозой, а общее количество ревакцинаций уже приблизилось к отметке в 500 тыс.

Вводить обязательную бустерную прививку от Covid-19 в Украине не планируют, сказал в эфире одного из телеканалов главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что вакцинация в Украине добровольная, но в связи с пандемией коронавируса есть перечень специальностей, для которых прививки обязательны.

— Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите, – отметил Игорь Кузин.

С помощью бустерной прививки, объяснил Кузин, человек защищается как от штамма коронавируса Омикрон, так и от тяжелого течения болезни.

Расширять перечень профессий, для которых прививки обязательны, пока не собираются.