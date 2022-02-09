В Украине пока не планируют вводить обязательную бустерную прививку от коронавируса.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Когда мы говорим об обязательности, то вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите, – отметил Игорь Кузин.

По его словам, с помощью третьей прививки человек защищается от штамма коронавируса Омикрон и тяжелого течения заболевания.

В то же время профильное ведомство пока не планирует расширять перечень профессий, представители которых обязаны привиться.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине уже почти год – с конца февраля 2021-ого.

С тех пор привили 15 499 220 человек, первой дозой – 15 499 218 украинцев, двумя – 14 840 450 граждан.

В последнее время стали практиковать введение дополнительной и бустерной доз, первую получили 21 563 человека, вторую – 493 303.

Источник: Суспильне