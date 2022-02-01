Делать бустерную дозу вакцины от Covid-19 после смешанной прививки рекомендуется РНК-вакцинами.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В случае их отсутствия, вакцинироваться можно другим препаратом.

— Бустерную дозу во время смешанной схемы вакцинации рекомендуется делать мРНК-вакцинами — Moderna или Comirnaty/Pfizer, — отметили в Минздраве.

Смешанные схемы вакцинации и бустерные дозы:

CoronaVac + Moderna/Pfizer/AstraZeneca — через шесть месяцев Moderna/Pfizer/AstraZeneca;

AstraZeneca + Moderna/Pfizer — через шесть месяцев Moderna/Pfizer/AstraZeneca;

Moderna/Pfizer + AstraZeneca — через шесть месяцев Moderna/Pfizer/AstraZeneca.

Получить бустерную дозу можно не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы во время первичной вакцинации. Ревакцинироваться позволили всем совершеннолетним украинцам.

Кроме того, в приложении Дія уже можно скачать сертификат о прививке бустерной дозой. До этого все, кто вакцинировался бустером, пользовались зеленым сертификатом о полной вакцинации от Covid-19, и не могли доказать бустер в случае необходимости.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно после прививки отправлять запрос на портале или в приложении Дія. Сертификаты о бустерной дозе генерируются точно так же, как и сертификаты о выздоровлении или другие дозы вакцины от Covid-19.

За прошлые сутки, 31 января, в Украине вакцинировались от коронавируса 65 655 человек. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу – 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16 372 человека.