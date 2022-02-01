Робити бустерну дозу вакцини від Covid-19 після змішаного щеплення рекомендується РНК-вакцинами.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У разі їх відсутності, вакцинуватися можна іншим препаратом.

– Бустерна дозу під час змішаної схеми вакцинації рекомендується робити мРНК-вакцинами – Moderna або Comirnaty/Pfizer, – зазначили у МОЗ.

Змішані схеми вакцинації та бустерні дози:

CoronaVac + Moderna/Pfizer/AstraZeneca – через шість місяців Moderna/Pfizer/AstraZeneca;

AstraZeneca + Moderna/Pfizer – через шість місяців Moderna/Pfizer/AstraZeneca;

Moderna/Pfizer + AstraZeneca – через шість місяців Moderna/Pfizer/AstraZeneca.

Отримати бустерну дозу можна не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози під час первинної вакцинації. Ревакцинуватися дозволили усім повнолітнім українцям.

Крім того, у додатку Дія вже можна завантажити сертифікат про щеплення бустерною дозою. До цього всі, хто вакцинувався бустером, користувались зеленим сертифікатом про повну вакцинацію від Covid-19, і не могли довести бустер у разі необхідності.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо після щеплення надіслати запит на порталі чи у додатку Дія. Сертифікати про бустер генеруються точно так само, як і сертифікати про одужання чи інші дози вакцини від Covid-19.

За минулу добу, 31 січня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 65 655 людей. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.