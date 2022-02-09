В Україні поки що не планують запроваджувати обов’язкове бустерне щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Коли ми кажемо про обов’язковість, то вакцинація в Україні є добровільною, за винятком переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов’язковою. Зараз ми не розглядаємо обов’язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, за допомогою третього щеплення людина захищається від штаму коронавірусу Омікрон і важкого перебігу захворювання.

Водночас наразі профільне відомство поки не планує розширювати перелік професій, представники яких зобов’язані зробити щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні вже майже рік – з кінця лютого 2021-ого.

З того часу щеплено 15 499 220 людей, першою дозою – 15 499 218 українців, двома – 14 840 450 громадян.

Останнім часом стали практикувати введення додаткової та бустерної доз, першу отримали 21 563 людини, другу – 493 303 особи.

Джерело: Суспільне