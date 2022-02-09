Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинувалися 72 тис. осіб. З яких майже 20 тис. – бустерною дозою, а загальна кількість ревакцинацій вже наблизилась до позначки 500 тис.

Вводити обов’язкове бустерне щеплення від Covid-19 в Україні не планують, сказав в ефірі одного з телеканалів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він наголосив, що вакцинація в Україні добровільна, але у зв’язку з пандемією коронавірусу є перелік спеціальностей, для яких щеплення є обов’язковим.

– Зараз ми не розглядаємо обов’язковість бустера. Його сенс полягає у персональному захисті, – наголосив Ігор Кузін. За допомогою бустерного щеплення, пояснив Кузін, людина захищається як від штаму коронавірусу Омікрон, так і від важкого перебігу хвороби.

Розширювати перелік професій, для яких щеплення обов’язкові, поки що не збираються.