В Україні вакцинація від коронавірусу входить як окрема складова до Програми медичних гарантій 2022 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, як і торік, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти Covid-19 безоплатно.

Національна служба здоров’я України продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від коронавірусу та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації:

35 грн – за першу дозу вакцини від Covid-19;

84 грн – за другу дозу;

60 грн – за третю дозу вакцини.

У послугу, крім вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта – для можливості надалі згенерувати сертифікат у додатку Дія, а також видача Covid-сертифіката.

Згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію може кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов’язково йти до свого сімейного лікаря.

Як має проходити щеплення від Covid-19

У МОЗ нагадали, що для початку медичні працівники інформують людину щодо процедури вакцинації та отримують інформовану згоду — документ, який кожен підписує перед щепленням.

Далі медичний працівник повинен опитати людину, щоб виявити протипоказання, з’ясувати схильність до алергій. Після цього – розповідає про подальші дії та можливі побічні реакції. Потім – сама медична маніпуляція (укол у передпліччя).

Протягом 30 хвилин після щеплення людина має залишатись під спостереженням, щоб медики могли зафіксувати несприятливі події після імунізації, в разі їх виявлення, та надати необхідну допомогу. Факт вакцинації реєструють в електронній медичній картці пацієнта.