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З 4 до 9 місяців: уряд подовжив термін дії вакцинальної тисячі

9 Лютого 2022, 13:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

Уряд України ухвалив рішення щодо подовження терміну дії вакцинальної тисячі з раніше обумовлених 4 місяців до 9.

Таким чином на засіданні Кабміну було узгоджено низку рішень, що стосуються витрачання коштів, отриманих за повний курс імунізації від коронавірусної інфекції.

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А саме:

  • надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації
  • збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки
  • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

Нагадаємо, що в Україні вакцинація від коронавірусу входить як окрема складова в програму медичних гарантій 2022 року. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти Covid-19 безкоштовно.

Джерело
Урядовий портал
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , уряд
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