Уряд України ухвалив рішення щодо подовження терміну дії вакцинальної тисячі з раніше обумовлених 4 місяців до 9.

Таким чином на засіданні Кабміну було узгоджено низку рішень, що стосуються витрачання коштів, отриманих за повний курс імунізації від коронавірусної інфекції.

А саме:

надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації

збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки

надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

Нагадаємо, що в Україні вакцинація від коронавірусу входить як окрема складова в програму медичних гарантій 2022 року. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти Covid-19 безкоштовно.