В Україні продовжили строк використання тисячі за вакцинацію з чотирьох до дев’яти місяців та розширили державну програму єПідтримка. Тепер усі, хто зробить бустерну дозу від Covid-19, зможе отримати 500 грн.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів. Згідно з проєктом, отримати кошти за бустер можна буде з 14 березня 2022 року.

Крім того, люди віком від 60 років та особи з інвалідністю І та ІІ групи вже цього місяця зможуть використовувати кошти в межах програми на ліки та оплату житлово-комунальних послуг.

Наприкінці січня президент Володимир Зеленський повідомив, що громадяни України, які зробили бустерне щеплення вакциною проти коронавірусу, отримають додаткові гроші за програмою єПідтримка. Держава нарахує за третю дозу вакцини 500 грн.

Раніше Кабінет міністрів поширив виплату тисячі гривень за вакцинацію від Covid-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші.