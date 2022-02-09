В Украине продлили срок использования тысячи за вакцинацию с четырех до девяти месяцев и расширили государственную программу єПідтримка. Теперь все, кто сделает бустерную дозу от Covid-19, сможет получить 500 грн.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета министров. Согласно с проектом, получить средства за бустер можно будет с 14 марта 2022 года.

Кроме того, люди в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью I и II группы уже в этом месяце смогут использовать средства в рамках программы на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг.

В конце января президент Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины, которые сделали бустер на прививку вакциной против коронавируса, получат дополнительные деньги по программе єПідтримка. Государство начислит за третью дозу вакцины 500 грн.

Ранее Кабинет министров распространил выплату тысячи гривен за вакцинацию от Covid-19 на людей от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.