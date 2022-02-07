Вступило в силу постановление правительства Украины №68 от 2 февраля о расширении действия государственной программы єПідтримка. Согласно ему, подростки, которые прошли полный курс вакцинации, могут получить тысячу гривен.
В документе сказано, что гражданам Украины в возрасте от 14 лет предоставляется возможность получить помощь в размере тысячи гривен для приобретения услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января могут купить лекарства на “ковидную” тысячу.
Кабинет министров отметил, что лица в возрасте от 60 лет нуждаются в особой поддержке, поэтому они могут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на приобретение лекарств.
Таким образом, перечень видов деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой – лекарственные средства.
В документе указывается, что приобрести лекарства можно как рецептурные, так и безрецептурные.
Источник: Кабинет Министров