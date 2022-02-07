Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января могут купить лекарства на “ковидную” тысячу.

Кабинет министров отметил, что лица в возрасте от 60 лет нуждаются в особой поддержке, поэтому они могут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на приобретение лекарств.

Таким образом, перечень видов деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой – лекарственные средства.

В документе указывается, что приобрести лекарства можно как рецептурные, так и безрецептурные.

Источник: Кабинет Министров