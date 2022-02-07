Набула чинності постанова уряду України №68 від 2 лютого про розширення дії державної програми єПідтримка. Згідно з нею, підлітки, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати тисячу гривень.

У документі йдеться, що громадянам України віком від 14 років надається можливість одержати допомогу у розмірі тисячі гривень для придбання послуг у сфері культури, фізичної культури та спорту, освіти, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Українці віком від 60 років з 24 січня можуть купити ліки на “ковідну” тисячу. Кабінет міністрів зазначив, що особи віком від 60 років потребують особливої підтримки, тому їм можна витратити тисячу гривень, отриманих за вакцинацію, на придбання ліків.