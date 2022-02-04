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Вакцинація

Ліки за вакцинальну тисячу зможуть купити не тільки ті, кому за 60

4 Лютого 2022, 10:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
инвалид
Джерело: Depositphotos

Уряд України виступив з ініціативою розширити дію програми єПідтримка щодо можливості придбання лікарських препаратів за вакцинальну тисячу. Йдеться про людей з інвалідністю I і II групи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

– Відповідне доручення вже дано низці відомств, а саме Міністерству економіки, Міністерству соціальної політики, Міністерству цифрової трансформації, – йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, що з 24 січня кошти, отримані за повний курс вакцинації в розмірі 1 тис. грн, українці віком 60 років і старше можуть витрачати на придбання ліків в аптеках і на профільних інтернет-ресурсах.

Передбачається, що до пенсіонерів приєднаються і люди з інвалідністю I і II після того, як будуть підготовлені всі необхідні документи для реалізації цієї ініціативи.

Як повідомлялося раніше, за вакцинальну тисячу люди віком 60+ сьогодні можуть придбати, як рецептурні, так і безрецептурні ліки. Водночас банківським установам доручено перевіряти вік особи на момент купівлі.

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А стосовно всіх інших повнолітніх українців, які отримали базову вакцинацію від Covid-19, то свою тисячу гривень вони зможуть витрачати тільки на: придбання товару в книжкових магазинах, купівлю квитків у кінотеатри і театри, на купівлю залізничних і авіаквитків, а також на придбання абонементів у спортивні зали. Для цього потрібно мати Covid-сертифікат в мобільному застосунку Дія.

Джерело
Мінсоцполітики
Теги
інваліди , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , уряд
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