Правительство Украины выступило с инициативой расширить действие программы єПідтримка в отношении возможности приобретения лекарственных препаратов за вакцинальную тысячу. Речь идет о людях с инвалидностью I и II группы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

— Соответствующее поручение уже дано ряду ведомств, а именно Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что с 24 января средства, полученные за полный курс вакцинации в размере 1 тыс. грн, украинцы в возрасте 60 лет и старше могут тратить на приобретение лекарств в аптеках и на профильных интернет-ресурсах.

Предполагается, что к пенсионерам добавятся и люди с инвалидностью I и II после того, как будут подготовлены все необходимые документы для реализации этой инициативы.

Как сообщалось ранее, за вакцинальную тысячу люди в возрасте 60+ сегодня могут приобрести, как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. При этом банковским учреждениям поручено проверять возраст лица на момент покупки.

Что же касается всех остальных совершеннолетних украинцев, которые получили базовую вакцинацию от Covid-19, то положенную за это 1 тыс. грн. они смогут расходовать только на: приобретение товара в книжных магазинах, покупку билетов в кинотеатры и театры, на покупку железнодорожных и авиабилетов, а также на приобретение абонементов в спортивные залы. Для этого нужно иметь Covid-сертификат в мобильном приложении Дія.