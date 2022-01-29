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С манго, кокосом и орехами – рецепты полезных конфет

29 января 2022, 10:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
конфеты

Некоторым сложно отказаться от сладкого, но выход есть – можно вместо привычных конфет добавлять в рацион приготовленные из натуральных компонентов и низкокалорийные аналоги.

Факты ICTV приготовили рецепты полезных конфет.

Конфеты с миндалем и манго

Ингредиенты

  • 100 г какао-масла
  • 70 г сушеного манго
  • 50 г размоченного миндаля
  • 3 ст. л. сухого кокосового молока
  • мед
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Приготовление

  1. Какао-масло растопить на паровой бане.
  2. Миндаль предварительно замочить на несколько часов и снять кожицу.
  3. Сушеное манго облить крутым кипятком.
  4. Миндаль и манго перебить в блендере.
  5. Когда какао-масло растопилось, добавить в него сухое кокосовое молоко.
  6. Добавить к орехам и манго.
  7. Выложить чайной ложкой в ​​формы и отправить охлаждаться.

 

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Полезные конфеты

Ингредиенты

  • 1 спелый банан
  • 80 г овсянки быстрого приготовления
  • 2-3 ст. л. арахисовой пасты
  • 1 ч. л. меда
  • плитка шоколада

Приготовление

  1. Банан, овсянку, арахисовую пасту и мед перемешают в блендере.
  2. Сформировать шарики и отправить их застывать в холодильник.
  3. Растопить шоколад.
  4. Окунуть конфеты в него.

 

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Конфеты из сухофруктов

Ингредиенты

  • орехи на выбор (арахис, грецкие, фундук, миндаль)
  • сухофрукты на выбор (финики, курага, изюм, чернослив)
  • мед
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Приготовление

  1. Сухофрукты помыть и обдать кипятком.
  2. Орехи пожарить на сухой сковороде.
  3. Перебить все в блендере в однородную массу.
  4. Сформировать шарики.
  5. Обвалять в кокосовой стружке, какао, орехах, кунжуте.

 

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Более диетическими конфеты будут, если добавлять в них меньше меда и шоколада.

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