Некоторым сложно отказаться от сладкого, но выход есть – можно вместо привычных конфет добавлять в рацион приготовленные из натуральных компонентов и низкокалорийные аналоги.
Факты ICTV приготовили рецепты полезных конфет.
Конфеты с миндалем и манго
Ингредиенты
- 100 г какао-масла
- 70 г сушеного манго
- 50 г размоченного миндаля
- 3 ст. л. сухого кокосового молока
- мед
Приготовление
- Какао-масло растопить на паровой бане.
- Миндаль предварительно замочить на несколько часов и снять кожицу.
- Сушеное манго облить крутым кипятком.
- Миндаль и манго перебить в блендере.
- Когда какао-масло растопилось, добавить в него сухое кокосовое молоко.
- Добавить к орехам и манго.
- Выложить чайной ложкой в формы и отправить охлаждаться.
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Полезные конфеты
Ингредиенты
- 1 спелый банан
- 80 г овсянки быстрого приготовления
- 2-3 ст. л. арахисовой пасты
- 1 ч. л. меда
- плитка шоколада
Приготовление
- Банан, овсянку, арахисовую пасту и мед перемешают в блендере.
- Сформировать шарики и отправить их застывать в холодильник.
- Растопить шоколад.
- Окунуть конфеты в него.
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Конфеты из сухофруктов
Ингредиенты
- орехи на выбор (арахис, грецкие, фундук, миндаль)
- сухофрукты на выбор (финики, курага, изюм, чернослив)
- мед
Приготовление
- Сухофрукты помыть и обдать кипятком.
- Орехи пожарить на сухой сковороде.
- Перебить все в блендере в однородную массу.
- Сформировать шарики.
- Обвалять в кокосовой стружке, какао, орехах, кунжуте.
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Более диетическими конфеты будут, если добавлять в них меньше меда и шоколада.