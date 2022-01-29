Некоторым сложно отказаться от сладкого, но выход есть – можно вместо привычных конфет добавлять в рацион приготовленные из натуральных компонентов и низкокалорийные аналоги.

Факты ICTV приготовили рецепты полезных конфет.

Конфеты с миндалем и манго

Ингредиенты

100 г какао-масла

70 г сушеного манго

50 г размоченного миндаля

3 ст. л. сухого кокосового молока

мед

Приготовление

Какао-масло растопить на паровой бане. Миндаль предварительно замочить на несколько часов и снять кожицу. Сушеное манго облить крутым кипятком. Миндаль и манго перебить в блендере. Когда какао-масло растопилось, добавить в него сухое кокосовое молоко. Добавить к орехам и манго. Выложить чайной ложкой в ​​формы и отправить охлаждаться.

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Полезные конфеты

Ингредиенты

1 спелый банан

80 г овсянки быстрого приготовления

2-3 ст. л. арахисовой пасты

1 ч. л. меда

плитка шоколада

Приготовление

Банан, овсянку, арахисовую пасту и мед перемешают в блендере. Сформировать шарики и отправить их застывать в холодильник. Растопить шоколад. Окунуть конфеты в него.

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Конфеты из сухофруктов

Ингредиенты

орехи на выбор (арахис, грецкие, фундук, миндаль)

сухофрукты на выбор (финики, курага, изюм, чернослив)

мед

Приготовление

Сухофрукты помыть и обдать кипятком. Орехи пожарить на сухой сковороде. Перебить все в блендере в однородную массу. Сформировать шарики. Обвалять в кокосовой стружке, какао, орехах, кунжуте.

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Более диетическими конфеты будут, если добавлять в них меньше меда и шоколада.