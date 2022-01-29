Деяким складно відмовитися від солодкого, але вихід є – можна замість звичних цукерок додавати до раціону приготовані з натуральних компонентів та низькокалорійні аналоги.

Факти ICTV приготували рецепти корисних цукерок.

Цукерки з мигдалем та манго

Інгредієнти

100 г какао-масла

70 г сушеного манго

50 г розмоченого мигдалю

3 ст. л. сухого кокосового молока

мед

Приготування

Какао-масло розтопити на паровій бані. Мигдаль попередньо замочити на кілька годин і зняти шкірку. Сушене манго облити окропом. Мигдаль та манго перебити у блендері. Коли какао-масло розтопилось, додати до нього сухе кокосове молоко. Додати до горіхів та манго. Викласти чайною ложкою у форми і відправити охолоджуватися.

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Корисні цукерки

Інгредієнти

1 стиглий банан

80 г вівсянки швидкого приготування

2-3 ст. л. арахісової пасти

1 ч. л. меду

плитка шоколаду

Приготування

Банан, вівсянку, арахісову пасту та мед перемішати у блендері. Сформувати кульки та відправити їх застигати до холодильника. Розтопити шоколад. Занурити цукерки в нього.

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Цукерки з сухофруктів

Інгредієнти

горіхи на вибір (арахіс, грецькі, фундук, мигдаль)

сухофрукти на вибір (фініки, курага, родзинки, чорнослив)

мед

Приготування

Сухофрукти помити та обдати окропом. Горіхи посмажити на сухій сковорідці. Перебити усе в блендері до однорідної маси. Сформувати кульки. Обваляти в кокосовій стружці, какао, горіхах, кунжуті.

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Більш дієтичними цукерки будуть, якщо додавати до них менше меду та шоколаду.