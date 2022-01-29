Деяким складно відмовитися від солодкого, але вихід є – можна замість звичних цукерок додавати до раціону приготовані з натуральних компонентів та низькокалорійні аналоги.
Факти ICTV приготували рецепти корисних цукерок.
Цукерки з мигдалем та манго
Інгредієнти
- 100 г какао-масла
- 70 г сушеного манго
- 50 г розмоченого мигдалю
- 3 ст. л. сухого кокосового молока
- мед
Приготування
- Какао-масло розтопити на паровій бані.
- Мигдаль попередньо замочити на кілька годин і зняти шкірку.
- Сушене манго облити окропом.
- Мигдаль та манго перебити у блендері.
- Коли какао-масло розтопилось, додати до нього сухе кокосове молоко.
- Додати до горіхів та манго.
- Викласти чайною ложкою у форми і відправити охолоджуватися.
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Корисні цукерки
Інгредієнти
- 1 стиглий банан
- 80 г вівсянки швидкого приготування
- 2-3 ст. л. арахісової пасти
- 1 ч. л. меду
- плитка шоколаду
Приготування
- Банан, вівсянку, арахісову пасту та мед перемішати у блендері.
- Сформувати кульки та відправити їх застигати до холодильника.
- Розтопити шоколад.
- Занурити цукерки в нього.
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Цукерки з сухофруктів
Інгредієнти
- горіхи на вибір (арахіс, грецькі, фундук, мигдаль)
- сухофрукти на вибір (фініки, курага, родзинки, чорнослив)
- мед
Приготування
- Сухофрукти помити та обдати окропом.
- Горіхи посмажити на сухій сковорідці.
- Перебити усе в блендері до однорідної маси.
- Сформувати кульки.
- Обваляти в кокосовій стружці, какао, горіхах, кунжуті.
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Більш дієтичними цукерки будуть, якщо додавати до них менше меду та шоколаду.