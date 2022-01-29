Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

З манго, кокосом та горіхами – рецепти корисних цукерок

29 Січня 2022, 10:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
конфеты

Деяким складно відмовитися від солодкого, але вихід є – можна замість звичних цукерок додавати до раціону приготовані з натуральних компонентів та низькокалорійні аналоги.

Факти ICTV приготували рецепти корисних цукерок.

Цукерки з мигдалем та манго

Інгредієнти

  • 100 г какао-масла
  • 70 г сушеного манго
  • 50 г розмоченого мигдалю
  • 3 ст. л. сухого кокосового молока
  • мед
Читайте також:
солодощі,Постійне бажання їсти солодощі: лікар розповів, чи може це бути ознакою хвороби

Приготування

  1. Какао-масло розтопити на паровій бані.
  2. Мигдаль попередньо замочити на кілька годин і зняти шкірку.
  3. Сушене манго облити окропом.
  4. Мигдаль та манго перебити у блендері.
  5. Коли какао-масло розтопилось, додати до нього сухе кокосове молоко.
  6. Додати до горіхів та манго.
  7. Викласти чайною ложкою у форми і відправити охолоджуватися.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Зоряна Биндас (@byndas)

Корисні цукерки

Інгредієнти

  • 1 стиглий банан
  • 80 г вівсянки швидкого приготування
  • 2-3 ст. л. арахісової пасти
  • 1 ч. л. меду
  • плитка шоколаду

Приготування

  1. Банан, вівсянку, арахісову пасту та мед перемішати у блендері.
  2. Сформувати кульки та відправити їх застигати до холодильника.
  3. Розтопити шоколад.
  4. Занурити цукерки в нього.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кріс | Затишний фудблог✨ (@chris.godij)

Цукерки з сухофруктів

Інгредієнти

  • горіхи на вибір (арахіс, грецькі, фундук, мигдаль)
  • сухофрукти на вибір (фініки, курага, родзинки, чорнослив)
  • мед
Читайте також:
Олександр ГромлюкКорисні солодощі. Як приготувати цукерки з інжиру та кураги

Приготування

  1. Сухофрукти помити та обдати окропом.
  2. Горіхи посмажити на сухій сковорідці.
  3. Перебити усе в блендері до однорідної маси.
  4. Сформувати кульки.
  5. Обваляти в кокосовій стружці, какао, горіхах, кунжуті.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр Нарощення Тернопіль (@boryk_nails_ok)

Більш дієтичними цукерки будуть, якщо додавати до них менше меду та шоколаду.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь