Украина планирует присоединиться к глобальной сети сертификатов о вакцинации от коронавируса, документ будут принимать в более чем 80 странах мира.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— В скором времени с украинским Covid-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети Covid-сертификатов, способной охватить все страны мира, — уточняет Мария Карчевич.

По ее словам, страны, которые будут присоединены к этой сети, будут признавать справки о вакцинации друг друга, другие документы для пересечения границы не будут нужны.

При этом украинцы уже имеют возможность посещать некоторые страны лишь только с паспортом о вакцинации от коронавируса.

Другие же требуют ПЦР-тесты, а также заполнять советующие формы на сайтах профильных ведомств стран.

Covid-сертификат можно получить, сделав две прививки от коронавируса. Только после этого данные внесут в электронную систему и выдадут документ.