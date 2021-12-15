Україна планує приєднатися до глобальної мережі сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, документ прийматимуть у понад 80 країнах світу.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

– Незабаром з українським Covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, яка може охопити всі країни світу, – уточнює Марія Карчевич.

За її словами, країни, які будуть приєднані до цієї мережі, визнаватимуть довідки про вакцинацію одна одної, інші документи для перетину кордону не будуть потрібні.

Водночас українці вже мають можливість відвідувати деякі країни лише з паспортом про вакцинацію від коронавірусу.

Інші ж вимагають ПЛР-тести, а також заповнювати форми на сайтах профільних відомств країн.

Covid-сертифікат можна отримати, зробивши два щеплення від коронавірусу. Лише після цього дані внесуть до електронної системи та видадуть документ.