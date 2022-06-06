На вопрос о степени вероятности вспышки холеры в оккупированном Мариуполе Фактам ICTV ответил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, иммунолог Федор Лапий.

— С учетом войны, разрушенной инфраструктуры, антисанитарии, в главное, учитывая недоступность к чистой питьевой воде, риски для вспышки холеры в Мариуполе чрезвычайно высоки, — отметил Федор Лапий.

В пользу этого предположения свидетельствуют и недавние официальные заявления Главного управления разведки Украины о том, что в приграничных областях враг уже начал готовиться к возможной вспышке холеры. Это касается Краснодарского края, Ростовской и Белгородской областей.

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По словам Федора Лапия, главная опасность состоит в том, что холера распространяется очень быстро. При этом может быть много инфицированных людей без явной симптоматики.

— Если мы говорим о том, что не работают очистные сооружения и канализации, инфекция так или иначе будет попадать в окружающую среду, в грунтовые воды или просто разносится мухами, — говорит иммунолог.

Федор Лапий провел аналогию с крайне тяжелой эпидемической ситуацией, которая сложилась в 2010 году на Гаити в результате землетрясения, когда была до основания разрушена вся инфраструктура острова. Там была страшная вспышка холеры.

Но, как заметил Федор Лапий, инфекция не выбирает своих жертв по политическим взглядам, не разделяет их на тех, кто защищается и тех, кто нападает. Поэтому холера с большой долей вероятности ударит и по армии оккупанта. Тем более, что в истории очень много примеров, когда вспышки тех или иных инфекционных болезней уничтожали целые армии агрессоров.