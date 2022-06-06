Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Новости

С большой вероятностью возможная вспышка холеры в Мариуполе ударит и по армии оккупантов – Лапий

6 июня 2022, 18:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
С большой вероятностью возможная вспышка холеры в Мариуполе ударит и по армии оккупантов – Лапий

На вопрос о степени вероятности вспышки холеры в оккупированном Мариуполе Фактам ICTV ответил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, иммунолог Федор Лапий.

— С учетом войны, разрушенной инфраструктуры, антисанитарии, в главное, учитывая недоступность к чистой питьевой воде, риски для вспышки холеры в Мариуполе чрезвычайно высоки, —  отметил Федор Лапий.

В пользу этого предположения свидетельствуют и недавние официальные заявления Главного управления разведки Украины о том, что в приграничных областях враг уже начал готовиться к возможной вспышке холеры. Это касается Краснодарского края, Ростовской и Белгородской областей.

Сейчас смотрят

По словам Федора Лапия, главная опасность состоит в том, что холера распространяется очень быстро. При этом может быть много инфицированных людей без явной симптоматики.

— Если мы говорим о том, что не работают очистные сооружения и канализации, инфекция так или иначе будет попадать в окружающую среду, в грунтовые воды или просто разносится мухами, — говорит иммунолог.

Федор Лапий провел аналогию с крайне тяжелой эпидемической ситуацией, которая сложилась в 2010 году на Гаити в результате землетрясения, когда была до основания разрушена вся инфраструктура острова. Там была страшная вспышка холеры.

Читайте также:
МариупольВ Мариуполе распространяется холера. Город закрывают на карантин

Но, как заметил Федор Лапий, инфекция не выбирает своих жертв по политическим взглядам, не разделяет их на тех, кто защищается и тех, кто нападает. Поэтому холера с большой долей вероятности ударит и по армии оккупанта. Тем более, что в истории очень много примеров, когда вспышки тех или иных инфекционных болезней уничтожали целые армии агрессоров.

Теги
Війна в Україні, эпидения, Мариуполь, холера
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь