На запитання про ступінь ймовірності спалаху холери в окупованому Маріуполі Фактам ICTV відповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій.

– З урахуванням війни, зруйнованої інфраструктури, антисанітарії, в головне, враховуючи недоступність до чистої питної води, ризики для спалаху холери в Маріуполі надзвичайно високі, – зазначив Федір Лапій.

На користь цього припущення свідчать і недавні офіційні заяви Головного управління розвідки України про те, що в прикордонних областях ворог вже почав готуватися до можливого спалаху холери. Це стосується Краснодарського краю, Ростовської та Бєлгородської областей.

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За словами Федора Лапія, головна небезпека полягає в тому, що холера поширюється дуже швидко. При цьому може бути багато інфікованих людей без явної симптоматики.

– Якщо ми говоримо про те, що не працюють очисні споруди й каналізації, інфекція так чи інакше буде потрапляти в навколишнє середовище, в грунтові води або просто розноситься мухами, – говорить імунолог.

Федір Лапій провів аналогію з вкрай важкою епідемічною ситуацією, яка склалася в 2010 році на Гаїті в результаті землетрусу, коли була дощенту зруйнована вся інфраструктура острова. Там був страшний спалах холери.

Але, як зауважив Федір Лапій, інфекція не вибирає своїх жертв за політичними поглядами, не поділяє їх на тих, хто захищається і тих, хто нападає. Тому холера з великою часткою ймовірності вдарить і по армії окупанта. Тим більше, що в історії дуже багато прикладів, коли спалахи тих чи інших інфекційних хвороб знищували цілі армії агресорів.