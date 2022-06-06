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З великою ймовірністю можливий спалах холери в Маріуполі вдарить і по армії окупантів – Лапій

6 Червня 2022, 18:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
З великою ймовірністю можливий спалах холери в Маріуполі вдарить і по армії окупантів – Лапій

На запитання про ступінь ймовірності спалаху холери в окупованому Маріуполі Фактам ICTV відповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій.

– З урахуванням війни, зруйнованої інфраструктури, антисанітарії, в головне, враховуючи недоступність до чистої питної води, ризики для спалаху холери в Маріуполі надзвичайно високі, – зазначив Федір Лапій.

На користь цього припущення свідчать і недавні офіційні заяви Головного управління розвідки України про те, що в прикордонних областях ворог вже почав готуватися до можливого спалаху холери. Це стосується Краснодарського краю, Ростовської та Бєлгородської областей.

Зараз дивляться

За словами Федора Лапія, головна небезпека полягає в тому, що холера поширюється дуже швидко. При цьому може бути багато інфікованих людей без явної симптоматики.

– Якщо ми говоримо про те, що не працюють очисні споруди й каналізації, інфекція так чи інакше буде потрапляти в навколишнє середовище, в грунтові води або просто розноситься мухами, – говорить імунолог.

Федір Лапій провів аналогію з вкрай важкою епідемічною ситуацією, яка склалася в 2010 році на Гаїті в результаті землетрусу, коли була дощенту зруйнована вся інфраструктура острова. Там був страшний спалах холери.

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Але, як зауважив Федір Лапій, інфекція не вибирає своїх жертв за політичними поглядами, не поділяє їх на тих, хто захищається і тих, хто нападає. Тому холера з великою часткою ймовірності вдарить і по армії окупанта. Тим більше, що в історії дуже багато прикладів, коли спалахи тих чи інших інфекційних хвороб знищували цілі армії агресорів.

Теги
Війна в Україні, епідемія, Маріуполь, холера
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