По состоянию на 2 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 290 848 случаев коронавируса. А за сутки — 2 477 новых больных. Среди них 179 детей и 36 медработников.
В больницы с диагнозом коронавирус попали 787 украинцев.
С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 877 граждан, за сутки умерло 44 человека.
Побороть болезнь за все время удалось 2 209 754 людям, за 24 часа – 889.
Всего в Украине провели 12 031 985 тестирований методом ПЦР в течение суток – 23 522.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
- г. Киев — 309 случаев;
- Винницкая область — 86 случаев;
- Волынская область — 45 случаев;
- Днепропетровская область — 117 случаев;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 77 случаев;
- Закарпатская область — 21 случай;
- Запорожская область — 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область — 70 случаев;
- Кировоградская область — 24 случая;
- Луганская область — 114 случаев;
- Львовская область — 183 случая;
- Николаевская область — 36 случаев;
- Одесская область — 139 случаев;
- Полтавская область — 96 случаев;
- Ровенская область — 40 случаев;
- Сумская область — 53 случая;
- Тернопольская область — 107 случаев;
- Харьковская область — 224 случая;
- Херсонская область — 103 случая;
- Хмельницкая область — 62 случая;
- Черкасская область — 77 случаев;
- Черновицкая область — 148 случаев;
- Черниговская область — 78 случаев.
Вакцинация в Украине
За сутки, 1 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы — 80 669 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 9 358 193 прививки.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине подтвердили 2 288 371 случай коронавируса. За сутки было 2 075 новых больных. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.