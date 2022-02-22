За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 24 440 человек. Из них 2 455 детей и 665 медработников.
Выздоровели за сутки – 33 238 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 287 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 553 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (4 193), Днепропетровской (2 159), Одесской (1 664), Запорожской (1 393), Донецкой (1 366) и Николаевской (1 255) областях.
- г. Киев – 4 193;
- Винницкая область — 490;
- Волынская область — 835;
- Днепропетровская область — 2 159;
- Донецкая область — 1 366;
- Житомирская область-540;
- Закарпатская область — 415;
- Запорожская область — 1 393;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область — 1 149;
- Кировоградская область — 488;
- Луганская область — 518;
- Львовская область — 821;
- Николаевская область — 1 255;
- Одесская область — 1 664;
- Полтавская область — 1 149;
- Ровенская область — 659;
- Сумская область — 562;
- Тернопольская область — 438;
- Харьковская область — 588;
- Херсонская область — 765;
- Хмельницкая область — 533;
- Черкасская область — 1 105;
- Черновицкая область – 276;
- Черниговская область — 574.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 758 773 человека;
- выздоровело — 3 985 601 человек;
- летальных исходов — 104 932;
- проведено ПЦР-тестирований — 19 430 200.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.