Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 24 440 новых случаев Covid-19

22 февраля 2022, 08:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 24 440 человек. Из них 2 455 детей и 665 медработников.

Выздоровели за сутки – 33 238 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 287 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 553 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (4 193), Днепропетровской (2 159), Одесской (1 664), Запорожской (1 393), Донецкой (1 366) и Николаевской (1 255) областях.

  • г. Киев – 4 193;
  • Винницкая область — 490;
  • Волынская область — 835;
  • Днепропетровская область — 2 159;
  • Донецкая область — 1 366;
  • Житомирская область-540;
  • Закарпатская область — 415;
  • Запорожская область — 1 393;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область — 1 149;
  • Кировоградская область — 488;
  • Луганская область — 518;
  • Львовская область — 821;
  • Николаевская область — 1 255;
  • Одесская область — 1 664;
  • Полтавская область — 1 149;
  • Ровенская область — 659;
  • Сумская область — 562;
  • Тернопольская область — 438;
  • Харьковская область — 588;
  • Херсонская область — 765;
  • Хмельницкая область — 533;
  • Черкасская область — 1 105;
  • Черновицкая область – 276;
  • Черниговская область — 574.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 758 773 человека;
  • выздоровело — 3 985 601 человек;
  • летальных исходов — 104 932;
  • проведено ПЦР-тестирований — 19 430 200.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , Тест , тестування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь