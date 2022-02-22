За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 24 440 человек. Из них 2 455 детей и 665 медработников.

Выздоровели за сутки – 33 238 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 287 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 553 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (4 193), Днепропетровской (2 159), Одесской (1 664), Запорожской (1 393), Донецкой (1 366) и Николаевской (1 255) областях.

г. Киев – 4 193;

Винницкая область — 490;

Волынская область — 835;

Днепропетровская область — 2 159;

Донецкая область — 1 366;

Житомирская область-540;

Закарпатская область — 415;

Запорожская область — 1 393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область — 1 149;

Кировоградская область — 488;

Луганская область — 518;

Львовская область — 821;

Николаевская область — 1 255;

Одесская область — 1 664;

Полтавская область — 1 149;

Ровенская область — 659;

Сумская область — 562;

Тернопольская область — 438;

Харьковская область — 588;

Херсонская область — 765;

Хмельницкая область — 533;

Черкасская область — 1 105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область — 574.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 758 773 человека;

выздоровело — 3 985 601 человек;

летальных исходов — 104 932;

проведено ПЦР-тестирований — 19 430 200.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.