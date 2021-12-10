В Австрии всех людей старше 14 лет хотят принудительно вакцинировать от коронавируса, за отказ делать прививки – штраф.

Законопроект, разработанный представителями местных властей, вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

После этого все граждане должны иммунизироваться.

Если они отказываются, то должны заплатить штраф в размере €3,6 тыс.

Вакцинация от коронавируса продолжается почти год, с декабря 2020-го. Этот процесс довольно неоднороден, одни страны успели иммунизировать значительное количество своих граждан, другие пока отстают.

Такая ситуация возникла из-за неравного доступа стран к вакцине, а также из-за неправильно выстроенных кампаний иммунизации — власти не смогли объяснить жителям государства важность этого процесса.

Пока наиболее вакцинированы ОАЭ, Япония, Израиль, страны Европы, наименее — государства Африки.

В Украине уже 45,2% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против коронавируса, две – 39,4%. Этот процесс продолжается и дальше.

Источник: Европейская правда, Die Presse