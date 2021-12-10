В Австрії усіх людей старше 14 років хочуть примусово вакцинувати від коронавірусу, за відмову робити щеплення – штраф.

Законопроект, розроблений представниками місцевої влади, набуде чинності з 1 лютого 2022 року.

З того часу усі громадяни з цього віку мають імунізуватися.

Якщо вони відмовляються, то мають заплатити штраф у розмірі €3,6 тис.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі майже рік, з грудня 2020-ого. Цей процес доволі неоднорідний, одні країни встигли імунізувати значну кількість своїх громадян, інші поки що пасуть задніх.

Така ситуація виникла через нерівний доступ країн до вакцини, а також через неправильно вибудувані кампанії імунізації – влада не змогла пояснити мешканцям держави важливість цього процесу.

Поки що найбільш вакцинованими є ОАЕ, Японія, Ізраїль, країни Європи, найменш – держави Африки.

В Україні вже 45,2% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу, два – 39,4%. Цей процес триває й надалі.

Джерело: Європейська правда, Die Presse