Более ста учениц школы для девочек Святой Терезы в городе Ереги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки болезни, которая поражает суставы и парализует ноги.

Загадочная болезнь

Одним из характерных признаков этой болезни является паралич ног. Пострадавшие жаловались также на слабость мышц и невозможность стоять, хотя они и не чувствуют боли.

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Начальные лабораторные тесты крови девочек показали повышенный уровень электролитов, что указывает на потери в организме жидкости.

Для чего нужны электролиты

Электролиты — это вещества, благодаря которым по нашему телу передаются электрические импульсы, поддерживается водный баланс и регуляция многих функций организма. Электролитами выступают различные микроэлементы и их дефицит грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Текущий статус

Школа временно закрыта, а образцы крови отправлены в научно-исследовательские институты Найроби и Кисуму для дальнейшего изучения.

Власти Кении принимают меры по выяснению обстоятельств этой ситуации.

Источник: The Star