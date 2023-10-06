Более ста учениц школы для девочек Святой Терезы в городе Ереги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки болезни, которая поражает суставы и парализует ноги.
Загадочная болезнь
Одним из характерных признаков этой болезни является паралич ног. Пострадавшие жаловались также на слабость мышц и невозможность стоять, хотя они и не чувствуют боли.
Начальные лабораторные тесты крови девочек показали повышенный уровень электролитов, что указывает на потери в организме жидкости.
Для чего нужны электролиты
Электролиты — это вещества, благодаря которым по нашему телу передаются электрические импульсы, поддерживается водный баланс и регуляция многих функций организма. Электролитами выступают различные микроэлементы и их дефицит грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Текущий статус
Школа временно закрыта, а образцы крови отправлены в научно-исследовательские институты Найроби и Кисуму для дальнейшего изучения.
Власти Кении принимают меры по выяснению обстоятельств этой ситуации.
Источник: The Star