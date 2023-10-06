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Загадкова хвороба, що паралізує ноги: у Кенії підлітки масово потрапляють до лікарень

6 Жовтня 2023, 18:09
Марина Мелехова редактор
Загадкова хвороба, що паралізує ноги: у Кенії підлітки масово потрапляють до лікарень
Джерело: Unsplash

Понад сто учениць школи для дівчаток Святої Терези в місті Єрегі на заході Кенії потрапили до лікарні через спалах хвороби, яка вражає суглоби та паралізує ноги.

Загадкова хвороба

Однією з характерних ознак цієї хвороби є параліч ніг. Постраждалі скаржились також на слабкість м’язів та неможливість стояти, хоча й вони не відчувають болю.

Зараз дивляться

Початкові лабораторні тести крові дівчаток показав підвищений рівень електролітів, що вказує на  втрати в організмі рідини.

Для чого потрібні електроліти

Електроліти — це речовини, завдяки яким по нашому тілу передаються електричні імпульси, підтримується водний баланс і регуляція багатьох функцій організму. Електролітами виступають різні мікроелементи і їх дефіцит загрожує серйозними проблемами зі здоров’ям.

Поточний статус

Школу тимчасово закрито, а зразки крові надіслано до науково-дослідних інститутів Найробі і Кісуму для подальшого вивчення.

Влада Кенії вживає заходів щодо з’ясування обставин цієї ситуації.

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Джерело: The Star

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