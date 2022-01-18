Чешская певица намеренно заболела коронавирусом, чтобы не прививаться. От болезни она скончалась.

Речь идет о вокалистке фольк-группы Asonance Ханке Хорке. 57-летняя женщина хотела получить естественный иммунитет, чтобы не делать прививку.

Она заразилась, переболела и 14 января сообщила о выздоровлении. После этого у нее было хорошее настроение, она сообщила о планах, что наконец-то сможет позволить себе посещать общественные места и отдыхать.

Однако уже 16 января ее не стало.

Сын женщины Хонза Рек обвинил в смерти чешских антивакцинаторов. Он выступил с публичным заявлением, в котором сообщил о своем пренебрежительном отношении к ним.

Группа Asonance — один из старейших фолк-коллективов в Чехии, существует с середины 1970-х годов.

Что касается антивакцинаторов, то их действия мешают национальным кампаниям по иммунизации во многих странах мира. В Великобритании они даже вызывают беспокойство силовиков. В то же время вакцинация от коронавируса снижает риск заражения и смерти в случае инфицирования.

Источник: Novinky.cz