Чеська співачка навмисне захворіла на коронавірус, щоб не робити щеплення. Від хвороби вона померла.

Йдеться про вокалістку фольк-групи Asonance Ханку Хорку. 57-річна жінка хотіла отримати природний імунітет, щоб не вакцинуватися.

Вона заразилася, перехворіла і 14 січня повідомила про одужання. Після цього у неї був гарний настрій, вона повідомила про плани, що нарешті зможе дозволити собі відвідувати громадські місця та відпочивати.

Однак уже 16 січня її не стало.

Син жінки Хонза Рек звинуватив у смерті матері чеських антивакцинаторів. Він виступив з публічною заявою, у якій повідомив про своє зневажливе ставлення до них.

Гурт Asonance – один із найстаріших фолк-колективів у Чехії, існує з середини 1970-х років.

Щодо антивакцинаторів, то їхні дії заважають національним кампаніям з імунізації у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони навіть викликають занепокоєння силовиків. Водночас вакцинація від коронавірусу знижує ризик зараження та смерті у разі інфікування.

Джерело: Novinky.cz