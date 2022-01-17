У Великій Британії правоохоронці стурбовані діяльністю представників антивакцинаторського руху. Останнім часом він набуває насильницьких ознак.

Їхні дії підривають національну стратегію з імунізації населення країни, пишуть ЗМІ.

Члени займаються вербуванням громадян та розробкою нових стратегій через Telegram. Там вони закликають громадян протистояти процесу вакцинації, таким чином нібито підтримуючи майбутнє дітей.

Крім того, вони вдалися до більш кардинальних дій та штурмували центр тестування на коронавірус.

Наразі низка урядових організацій, серед яких Управління безпеки та боротьби з тероризмом Міністерства внутрішніх справ (OSCT), мобілізовані для моніторингу антивакцинального руху. Вони побоюються, що він і надалі набуватиме насильницьких ознак.

Водночас представники такого руху діють не лише у Великій Британії, а й в інших країнах Європи.

Зі старту вакцинації від коронавірусу у світі одразу були прихильники та критики таких заходів. Антивакцинатори знаходять різноманітні аргументи, щоб переконати людей у непотрібності щеплення – спираються на релігійні переконання та теорії змови.

Однак щеплення необхідне. Лише так можна захистити своє здоров’я.