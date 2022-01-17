Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Британські силовики схвильовані діями антивакцинаторів – причина

17 Січня 2022, 14:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Британські силовики схвильовані діями антивакцинаторів – причина
Джерело: Depositphotos

У Великій Британії правоохоронці стурбовані діяльністю представників антивакцинаторського руху. Останнім часом він набуває насильницьких ознак.

Їхні дії підривають національну стратегію з імунізації населення країни, пишуть ЗМІ.

Члени займаються вербуванням громадян та розробкою нових стратегій через Telegram. Там вони закликають громадян протистояти процесу вакцинації, таким чином нібито підтримуючи майбутнє дітей.

Крім того, вони вдалися до більш кардинальних дій та штурмували центр тестування на коронавірус.

Наразі низка урядових організацій, серед яких Управління безпеки та боротьби з тероризмом Міністерства внутрішніх справ (OSCT), мобілізовані для моніторингу антивакцинального руху. Вони побоюються, що він і надалі набуватиме насильницьких ознак.

Водночас представники такого руху діють не лише у Великій Британії, а й в інших країнах Європи.

Читайте також:
вакцинаціяМайже 100 тис. українців отримали бустерне Covid-щеплення – МОЗ

Зі старту вакцинації від коронавірусу у світі одразу були прихильники та критики таких заходів. Антивакцинатори знаходять різноманітні аргументи, щоб переконати людей у непотрібності щеплення – спираються на релігійні переконання та теорії змови.

Однак щеплення необхідне. Лише так можна захистити своє здоров’я.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація , Велика Британія , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка