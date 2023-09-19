Бактериальная инфекция Brucella canis, которую переносят собаки обнаружена у трех людей из Великобритании.
Это первые случаи инфекции этого вида в людей в Великобритании за несколько последних лет.
Служба здравоохранения Великобритании подтвердила инфицирование, подчеркивая, что болезнь пока распространяется на низком уровне из-за собак.
В этом году был выявлен 91 случай инфицированных собак.
Главный ветеринар Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании, доктор Кристин Миддлмис, отметила, что инфицированные собаки в Британии контактировали с инфицированными румынскими собаками или потомки зараженных лиц.
Кристин Миддлмис отмечает, что сейчас болезнь классифицируется, как низкий риск для общественного здоровья.
Люди, которые имеют собак и работники питомников имеют больше шансов заболеть.
Бруцеллез у людей проявляется лихорадкой, потливостью, головными болями, болями в спине и слабостью. Инфекция особенно опасна для детей.
Правительство Британии рассматривает возможность введения требований по тестированию собак, импортируемых из регионов, где распространен бруцеллез.