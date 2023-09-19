Бактеріальна інфекція Brucella canis, яку переносять собаки виявлена у трьох людей з Великої Британії.

Це перші випадки інфекції цього виду у людей у Великої Британії за кілька останніх років.

Служба охорони здоров’я Великої Британії підтвердила інфікування, підкреслюючи, що хвороба наразі поширюється на низькому рівні через собак.

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Цього року було виявлено 91 випадок інфікованих собак.

Головний ветеринар Департаменту навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великобританії, доктор Крістін Міддлміс, наголосила, що інфіковані собаки в Британії контактували з інфікованими румунськими собаками або нащадки заражених осіб.

Крістін Міддлміс зазначає, що хоча зараз хвороба класифікується, як низький ризик для громадського здоров’я.

Люди, які мають собак та працівники розплідників мають більше шансів захворіти.

Бруцельоз у людей проявляється лихоманкою, пітливістю, головними болями, болями в спині та слабкістю. Інфекція особливо небезпечна для дітей.

Уряд Британії розглядає можливість введення вимог щодо тестування собак, імпортованих із регіонів, де поширений бруцельоз.